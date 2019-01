Sam Smith usa tapa-olho após realizar cirurgia e faz piada com sua própria música

15/01/2019 | 11:10



Sam Smith fez um post divertido para falar sobre um pequeno problema de saúde que passou. Por meio de seu Instagram Stories, ele contou aos fãs que estava com um terçol no olho e, por isso, teve que passar por uma pequena operação para retirá-lo. Por meio de fotos, em que mostrou a situação, o cantor escreveu:

Eu sei que vocês provavelmente estão cansados de ver o meu terçol, mas eu não me importo. Eu acho ele lindo. Então, eu vou operar em 20 minutos. Eu estou assustado demais, mas também muito animado em usar esse tapa-olho de pirata.

Em seguida, acrescentou:

Estou sendo super dramático, é apenas uma operação de 15 minutos (risos).

Depois, mostrou o resultado da operação, já sem o terçol, e anunciou:

Solteiro, safado e sexy, disse ele, que já namorou um ator de 13 Reasons Why.

Já no Instagram, ele fez um post em que aparece usando o tapa-olho e, na legenda, escreveu Stye (terçol em inglês) with me, um trocadilho com sua música, Stay With Me, que foi seu primeiro grande sucesso.

Menos mal, né?