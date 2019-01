MP investiga suspeita de Mensalinho a vereadores durante gestão Grana

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/01/2019 | 10:48



O Ministério Público investiga suspeita de pagamento de Mensalinho a vereadores de Santo André durante a administração do ex-prefeito Carlos Grana (PT), cujo o mandato foi de 2013 a 2016. A apuração da promotoria envolve empresas, políticos de 11 partidos e nomes influentes do antigo governo. Grana negou irregularidades.

Segundo a Rádio CBN, dos 21 vereadores da legislatura passada, 18 estariam em planilhas apreendidas por promotores, juntamente com o nome de 27 empresas que fariam parte do suposto esquema de compra de apoio político no Legislativo. Apenas o nome de Elian Santana (SD) foi confirmado - ela foi alvo da Operação Barbour, da PF (Polícia Federal), por supostamente ter envolvimento em fraude na Previdência, o que ela nega.

O MP apreendeu oito planilhas mensais, de janeiro a agosto de 2016, que poderia relatar como funcionava a distribuição de recursos. De um lado do documento constam os nomes de empresas com contratos com a Prefeitura. Do outro há um campo denominado saída, que mostra liberação de verba para diversas finalidades, desde vereadores a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Em uma das planilhas há, inclusive, citações a gastos com campanha, no valor de R$ 1,7 milhão.

O MP suspeita que as anotações pertençam a Arlindo José de Lima, ex-chefe de Gabinete e ex-secretário de Governo da gestão petista e uma das figuras de peso na antiga administração. Ele era o responsável por fazer a interlocução entre Prefeitura e Câmara.

À Rádio CBN, Grana negou qualquer irregularidade e disse ter mantido relação republicana com os vereadores.

Citado na planilha, o PSB de Santo André também rechaçou participação em qualquer esquema. O partido assegura que, em 2016, data apontada nas planilhas, fazia oposição a Carlos Grana. “Entretanto, se qualquer integrante do partido, de forma isolada, possa ter se beneficiado do referido esquema espúrio, faremos uma apuração rigorosa e não hesitaremos em punir este desvio de conduta”, disse o presidente do PSB andreense, Donay Neto.