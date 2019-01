Alemanha nega que Merkel tenha oferecido ajuda à premiê britânica

15/01/2019 | 10:14



O governo da Alemanha negou uma reportagem publicada pelo tabloide britânico The Sun alegando que a chanceler alemã, Angela Merkel, teria oferecido ajuda à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para obter um melhor acordo para o Brexit.

O escritório de Merkel afirma que o jornal relatou incorretamente o teor de uma recente conversa telefônica entre Merkel e May.

Segundo a reportagem do The Sun, um funcionário de alto escalão do governo britânico teria dito que Merkel acreditava que a União Europeia iria oferecer mais concessões a Londres após a votação do acordo de Brexit que está marcada para mais tarde no Parlamento britânico.

Em comunicado, o escritório de Merkel disse que a chanceler "não deu quaisquer garantias que fossem além do que foi discutido pelo Conselho Europeu em dezembro e que foi detalhado na carta de Jean-Claude Juncker e Donald Tusk", referindo-se aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

A expectativa é que os parlamentares britânicos rejeitem o acordo de Brexit negociado por May com a UE, aumentando as chances de que o Reino Unido deixe o bloco no fim de março sem um pacto formal. Fonte: Associated Press.