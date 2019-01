15/01/2019 | 10:10



O DJ Alok e a médica Romana Novais se casaram na manhã desta terça-feira, dia 15, no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. As informações são do portal G1, que divulgou fotos da cerimônia que aconteceu durante o nascer do sol.

Alok e Romana estão juntos desde 2014. Em 2017, eles tiveram um breve término, mas acabaram reatando . Em julho de 2018, Romana foi pedida em noivado durante uma viagem do casal à Grécia. No mesmo ano, ele anunciou que a noiva havia sofrido um aborto espontâneo.

Nas redes sociais, o casal ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas vídeos com imagens do casal aos pés do Cristo Redentor, registrados pelo Globocop, já circulam entre os internautas.