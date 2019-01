Paolla Oliveira e Papinha não estão mais juntos

15/01/2019 | 10:10



Paolla Oliveira e o diretor Rogério Gomes, o Papinha, não estão mais juntos. De acordo com o jornal Extra, eles, que estava há quatro anos juntos, terminaram a relação pouco depois do Natal.

A assessoria de imprensa da atriz não foi encontrada para comentar o assunto, mas ainda segundo a publicação, Paolla e Papinha estavam em uma crise que já se arrastava há alguns meses, pouco antes da festa de lançamento de O Sétimo Guardião, no início de novembro.

Eles começaram a se envolver quando trabalharam juntos em Além do Tempo. Na época, a atriz negou qualquer affair entre os dois. Discreta, a loira também não falava muito sobre seu namoro com o o diretor da TV Globo, no entanto, os dois não escondiam a relação, já que sempre eram flagrados juntinhos e prestigiavam eventos sociais lado a lado.

O jornal ainda informou que a última foto dos dois juntos foi feita no dia 25 de dezembro, quando passaram o natal ao lado da família de Rogério. Logo depois, ela viajou para a Bahia, onde passou a virada do ano ao lado de Claudia Raia. Papinha também parece já ter seguido em frente e teria sido visto com alguns amigos no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro.