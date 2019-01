Novo Ford Shelby GT500 é revelado no Salão de Detroit

Leo Alves



15/01/2019 | 10:18

O novo Ford Shelby GT500, uma das versões mais lendárias do Mustang, é uma das principais estrelas da marca no Salão de Detroit. Durante o evento, que será aberto ao público entre os dias 19 e 27 de janeiro, quem comparecer ao estande da empresa poderá ver de perto o modelo mais potente do muscle-car.

Motor novo Shelby GT500

Equipado com o motor V8 de 5,2l, o novo GT500 é o carro de série mais potente da marca. São 700 cv de potência máxima, o que, segundo a marca, oferece um excelente desempenho para corridas de arrancada.

Uma transmissão de dupla embreagem e sete marchas foi escolhida para completar o conjunto mecânico. De acordo com a Ford, ela é capaz de realizar trocas em menos de 100 milissegundos, além de contar com diversos modos de direção. É possível selecionar entre normal, chuva, esporte, arrancada e pista.

Por falar em pistas, o Shelby GT500 foi calibrado para ter um bom desempenho também em curvas. Ele conta com geometria de suspensão revisada, nova direção com assistência eletrônica e molas helicoidais dianteiras e traseiras de baixo peso.

Opcionais

Quem quiser ainda mais desempenho, pode escolher entre os dois pacotes de opcionais que focam na performance. O “Handling Package” inclui suportes ajustáveis de montagem dos amortecedores ??e spoiler com aba “Gurney”.

Para os fãs mais extremos, há o “Carbon Fiber Track Packege”, com rodas de fibra de carbono aparente de 20 polegadas, rodas traseiras meia polegada mais largas (11,5 polegadas), pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 personalizados, aerofólio ajustável GT4 e divisor de fibra de carbono aparente. O banco traseiro é eliminado para reduzir o peso.