Tom Cruise anuncia mais duas edições de 'Missão Impossível'

15/01/2019 | 09:59



Aos 56 anos de idade, Tom Cruise revela que lançará mais duas edições do filme "Missão Impossível". Os longas devem estrear nos verões de 2021 e 2022. No ano passado, o sexto filme registrou uma das melhores bilheterias para um lançamento da franquia.

Na primeira semana, a produção faturou US$ 153,5 milhões em todo o mundo. Na ocasião, Tom Cruise já havia deixado pistas de que daria sequência em Missão Impossível. "Eu tenho muitas ideias sobre a próxima fase, sobre os próximos dois ou três... de onde quero ir", disse o ator.

Cruise anunciou, nesta segunda-feira, 14, as datas das sétima e oitava edições. Em uma publicação "explosiva" no perfil oficial dele no Twitter, o ator fez a declaração para quase sete milhões de seguidores na rede social.

O diretor do filme, Christopher McQuarrie, respondeu ao tuíte de Tom Cruise. "Missões: Aceito", escreveu com a hashtag #MissionImpossible.