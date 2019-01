Marinha do Uruguai apreende navio brasileiro por pesca ilegal

15/01/2019 | 08:47



A Marinha do Uruguai apreendeu um navio médio do Brasil, o Tatuira, que realizava pesca ilegal de corvina, badejo e possivelmente também de atum. O caso ocorreu na madrugada de domingo, dia 12, em águas territoriais uruguaias, a cerca de 130 km a nordeste do Porto de La Paloma.

Na operação, a fragata ROU 1 disparou tiros de advertência poucos metros adiante da embarcação comercial, matriculada no Rio Grande do Sul, para evitar uma tentativa de fuga. O navio foi avistado primeiro por um voo de patrulha da aviação naval, que acionou o esquema de patrulha e colocou a fragata em rota de interceptação acelerada.

O Tatuira foi alcançado por volta das 5h. O comandante recebeu ordens de desligar as máquinas, permitir a abordagem por um grupo de fuzileiros e depois redirecionar o seu percurso rumo a La Paloma. O barco ainda tentou escapar do cerco, tomando a direção dos limites brasileiros. "Nessa manobra, quase colidiu com o navio militar. Foi necessário abrir fogo", disse um porta-voz do Comando Geral da Armada (CGA).

No terminal marítimo, os dez tripulantes e o pesqueiro foram entregues na tarde desta segunda-feira, 14, à polícia local e às autoridades da Diretoria de Recursos Aquáticos. Em nota oficial, a Marinha do Uruguai informou que quatro dos seis porões de bordo já estavam cheios no momento da abordagem.

A empresa proprietária da embarcação será processada por pesca ilegal, a mesma acusação que deve pesar sobre o pessoal detido. Outra punição será uma multa, ainda a ser definida por um juiz. A carga foi confiscada. Até o início da madrugada desta terça-feira, dia 15, a Marinha do Brasil não havia se manifestado sobre o incidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.