Redação



15/01/2019 | 08:18

As praias nordestinas podem ser uma boa opção para quem deseja curtir o verão brasileiro. Além da beleza natural, os turistas encontram nelas opções gastronômicas de dar água na boca e a cultura dessa região do País.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos

Seja no Pernambuco, Ceará ou em Alagoas, não faltam opções de praias. Confira uma seleção com cinco faixas de areia deliciosas para curtir neste verão.

5 praias nordestinas para aproveitar o verão

1 – Pratagy, Alagoas

Na capital alagoana, a sugestão é a Praia de Pratagy, uma das mais tranquilas de Maceió. O contraste de cores oferecido pelo local, que mescla o azul turquesa do mar com o branco da areia da praia, é um dos principais destaques.

Divulgação

A tranquilidade da praia de Pratagy é um dos destaques deste local

2- Jericoacoara, Ceará

Localizada a 300 km de Fortaleza, o local é um dos mais conhecidos do Ceará. As dunas e a Pedra Furada são algumas das atrações mais procuradas. Porém, quem quiser apenas relaxar, pode aproveitar as espreguiçadeiras da praia e o mar. Apesar da distância, é possível fazer excursões de um dia desde Fortaleza.

Divulgação

Jericoacoara é uma das opções para conhecer no Ceará

3- Praia do Francês, Alagoas

Localizada a apenas 18 km de Maceió, no município de Marechal Deodoro, a Praia do Francês é muito procurada por surfistas. O local oferece diversos atrativos, como passeios de barcos e visitação às famosas piscinas naturais do estado.

Divulgação

Praia do Francês também é escolhida por surfistas

4- Praia da Pipa, Rio Grande do Norte

A 85 km de distância da capital Natal, no município de Tibau do Sul, a Praia da Pipa se destaca por oferecer tranquilidade e badalação na mesma proporção. O local conta com diversas atividades, que variam desde passeios de barcos e bugue a mergulho com golfinhos. A Baía dos Golfinhos, aliás, é um excelente ponto de observação desses animais.

Divulgação

A paisagem da Praia da Pipa é um dos principais destaques

5- Porto de Galinhas, Pernambuco

Famosa pela diversidade de belezas naturais, Porto de Galinhas está a 50 km de Recife. Localizada no município de Ipojuca, conta com uma tonalidade diferenciada da água e um ecossistema marinho cuja a fauna e flora exibem-se em meio aos recifes de corais.

Divulgação

Porto de Galinhas é uma das opções para conhecer no nordeste brasileiro