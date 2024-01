5 praias do Nordeste para aproveitar o verão

As praias nordestinas podem ser uma boa opção para quem deseja curtir o verão brasileiro. Além da beleza natural, os turistas encontram nelas opções gastronômicas de dar água na boca e a cultura dessa região do País.

Seja em Pernambuco, no Ceará ou em Alagoas, não faltam opções de praias. Confira uma seleção com cinco faixas de areia deliciosas para curtir neste verão.

5 praias nordestinas para aproveitar o verão

1 – Pratagy, Alagoas

Divulgação A tranquilidade da praia de Pratagy é um dos destaques deste local

Na capital alagoana, a sugestão é a Praia de Pratagy, uma das mais tranquilas de Maceió. O contraste de cores oferecido pelo local, que mescla o azul turquesa do mar com o branco da areia da praia, é um dos principais destaques.

2- Jericoacoara, Ceará

Divulgação Jericoacoara é uma das opções para conhecer no Ceará

Localizada a 300 km de Fortaleza, Jericoacoara reúne algumas das melhores praias do Ceará. As dunas e a Pedra Furada são algumas das atrações mais procuradas. Porém, quem quiser apenas relaxar, pode aproveitar as espreguiçadeiras da praia e o mar. Apesar da distância, é possível fazer excursões de um dia desde Fortaleza.

3- Praia do Francês, Alagoas

Divulgação Praia do Francês também é escolhida por surfistas

Localizada a apenas 18 km de Maceió, no município de Marechal Deodoro, a Praia do Francês é muito procurada por surfistas. O local oferece diversos atrativos, como passeios de barcos e visitação às famosas piscinas naturais do estado.

4- Pipa, Rio Grande do Norte

Divulgação A paisagem da Praia da Pipa é um dos principais destaques

A 85 km de distância da capital Natal, no município de Tibau do Sul, Pipa se destaca por oferecer tranquilidade e badalação na mesma proporção. O local conta com diversas atividades, que variam desde passeios de barcos e bugue a mergulho com golfinhos. A Baía dos Golfinhos, aliás, é um excelente ponto de observação desses animais.

5- Porto de Galinhas, Pernambuco.

Divulgação Porto de Galinhas é uma das opções para conhecer no nordeste brasileiro

Famosa pela diversidade de belezas naturais, Porto de Galinhas está a 50 km de Recife. Localizada no município de Ipojuca, conta com uma tonalidade diferenciada da água e um ecossistema marinho cuja a fauna e flora exibem-se em meio aos recifes de corais.

