Marcella Blass



15/01/2019 | 08:18

Toda vez que o usuário se conecta a um site por meio de uma conta do Spotify, automaticamente ele autoriza a empresa responsável a acessar sua conta no aplicativo. Para evitar que ela continue a ter acesso as suas informações, é preciso remover essa autorização.

O processo é bastante rápido. Basta se conectar à sua conta no site do Spotify (aqui) e remover o acesso de outras empresas. O 33Giga fez o passo a passo completo e te ensina abaixo:









