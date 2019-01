Volta Redonda bate Portuguesa e define duelos das oitavas na Copa São Paulo

14/01/2019 | 23:35



Enfim após muita disputa, os 16 times que irão disputar a fase de oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidos. Isso por que, na noite desta segunda-feira, o Volta Redonda venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Estádio do Canindé, e ficou a última vaga que ainda estava em aberto. Com isso, o time carioca irá enfrentar o Atlético-MG na próxima etapa.

Nas oitavas de final, os 16 times que avançaram da terceira fase se enfrentam em oito confrontos de eliminatória simples, onde apenas o vencedor avança para às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, o time classificado será decidido nos pênaltis.

A partida desta segunda foi bastante disputada, com os dois times criando boas chances desde o apito inicial. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 10 minutos, Romário fez o primeiro para o Volta Redonda. Porém aos 33, a Portuguesa empatou com Lucas, de falta. Apesar disso, no segundo tempo, o time carioca mostrou superioridade e conseguiu marcar o gol da vitória com Marquinhos, aos 15.

Com isso, os duelos de oitavas de final serão os seguintes: Rio Preto x Cruzeiro, Mirassol x São Paulo, Botofogo-RJ x Guarani, Palmeiras x Figueirense, Corinthians x Visão Celeste-RN, Grêmio x Audax, Coritiba x Vasco e Atlético-MG x Volta Redonda. Alguns confrontos já serão disputados nesta terça-feira.

Confira os resultados da Copa São Paulo nesta segunda-feira:

Atlético-MG 1 x 0 Água Santa-SP

Grêmio 2 x 0 CSA-AL

Primavera-SP 1 x 1 Visão Celeste-RN

Audax-SP 1 x 0 Fluminense

São Caetano 2 (5) x (6) 2 Coritiba

Vasco 5 x 1 Manthiqueira-SP

Corinthians 2 (4) x (2) 2 Red Bull Brasil

Portuguesa 1 x 2 Volta Redonda