Metas para 2019

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



15/01/2019 | 07:11



Janeiro é um excelente mês para fazer balanço pessoal do que deu certo no ano que acabou e traçar metas para o período que está começando. Nesse momento, algumas pessoas deixam a carreira de lado, delegando seus destinos profissionais ao acaso. Para que você não cometa esse erro, compartilho com cinco sugestões:

1 – Selecione

No lugar de enumerar diversos sonhos, estabeleça três. Poucos e bem definidos objetivos ampliam chances de chegar ao fim do ano com sonhos realizados de maneira satisfatória.

2 – Equilibre vida profissional e pessoal

Cuidado para não ir para outro extremo e incluir nas metas apenas desejos profissionais. Considere metas que atinjam todas as esferas da sua vida. Dessa forma, escolha objetivos pessoais e profissionais.

3 – Anote

Não trace as metas apenas no pensamento. Transfira-as para o papel ou arquivo virtual. Aproveite o momento para mapear quais serão os caminhos para alcançar objetivos.

4 – Seja realista

Lembre-se de que você será a pessoa responsável pela batalha em busca do objetivo. Sendo assim, liste os prós e contras de cada caminho a seguir, sua disposição para superar possíveis desafios e, então, reflita com mais segurança sobre as promessas. Às vezes, na ânsia de querer executar muitas ações, você pode acabar não fazendo nada direito. Então, para evitar frustrações, avalie com sinceridade se tem capacidade, ferramentas e conhecimento para atingir as metas desejadas. Se notar que falta alguma qualificação, corra atrás dela.

5 – Revise as metas

De tempos em tempos faça análise sobre o desenvolvimento das metas, assim conseguirá entender se elas continuam fazendo sentido na sua vida, se estão progredindo ou se há necessidade de ajustes.