Pasta de Segurança terá primeiro civil no comando

Daniel Tossato



15/01/2019 | 07:40



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), deu posse ontem ao ex-vereador Jorge Salgado (PTB) como secretário de Segurança. Empresário, Salgado será o primeiro civil a comandar a Pasta desde que ela foi criada, no ano de 2009, no segundo mandato de Auricchio.

O novo secretário assume o lugar de Eliane Biasoli, delegada e que se desligou da gestão para atuar no Interior. “Nosso objetivo principal é dar continuidade ao excelente trabalho que a doutora Eliane vinha fazendo à frente da Segurança”, declarou o novo secretário do governo.

Para assumir o comando da Segurança, Salgado fez dois pedidos ao prefeito Auricchio. A primeira exigência seria ter apoio de todo secretariado da cidade. A segunda solicitação era o de contar com uma assessoria técnica, comandada pelo tenente-coronel Luiz Antonio Dantas Valente. “Vou comandar 430 homens da GCM (Guarda Civil Municipal). Sei que todos têm família e cada um (guarda-civil) tem que zelar pelo outro e juntos zelarmos pela cidade.”

Segundo o prefeito de São Caetano, as conversas com Salgado começaram ainda no ano passado e, desde então, tiveram dez encontros para entrarem em acordo. “Agora vamos colocar um civil, mas um civil com características próprias. Estamos em um tempo novo, o que interessa é o bem estar coletivo. Ele é um profundo conhecedor de São Caetano”, defendeu Auricchio sobre a nomeação de Salgado.

A indicação de Salgado causou surpresa à classe política da cidade, uma vez que o novo secretário é aliado do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), que encabeçou chapa contrária à de Auricchio na eleição de 2016.

Salgado já atuou como vereador durante quatro mandatos e disse não ter aceitado o convite de Auricchio em um primeiro momento por ter “compromissos assumidos”. Filho do novo secretário, Caio Martins Salgado trabalha como assessor na Secretaria de Saúde.