Santo André retoma hoje passeio de bike durante a noite

14/01/2019 | 21:03



A Prefeitura de Santo André realiza hoje a primeira edição do ano do Mais Pedal Noturno, que terá concentração no espelho d’ água do Paço, a partir das 20h30 e percorrerá trajetos supervisionados por equipes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) e pela GCM (Guarda Civil Municipal).

A atividade dura, em média, uma hora e meia, e, para pedalar, basta estar no local antes da saída, não havendo necessidade de prévia inscrição.

A atividade é indicada para maiores de 12 anos, sendo que crianças e adolescentes com menos de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável. É indicado o uso de equipamentos de segurança para todos os participantes.

O Pedal Noturno de Santo André é uma iniciativa das secretarias de Cultura, Mobilidade Urbana e de Segurança Cidadã. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4433-0753.