14/01/2019 | 20:49



Nada muda na previsão do tempo nesta terça-feira nas cidades do Grande ABC de acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O céu segue parcialmente nublado, e a temperatura segue estável com mínima na casa dos 21º e máxima prevista de 31º. A partir da tarde, o aumento da umidade do ar provoca pancadas de chuva isoladas com raios e trovões.

A tendência se mantém para os próximos dias.