Roma e Atalanta avançam às quartas de final na Copa da Itália

14/01/2019 | 20:08



Roma e Atalanta garantiram nesta segunda-feira as duas últimas vagas nas quartas de final da Copa da Itália. O time da capital aproveitou a vantagem de enfrentar um rival da terceira divisão e aplicou 4 a 0 no Virtus Entella, diante de sua torcida. Já a Atalanta bateu o Cagliari para se tornar a próxima rival da Juventus.

Em Roma, o time da casa não teve dificuldades para se impor em campo. Diante do frágil Virtus Entella, a Roma abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com gol de Patrik Schick. O segundo gol veio, curiosamente, no último minuto da etapa, com Ivan Marcano.

Na etapa final, a equipe da casa ampliou a vantagem logo aos dois minutos, com Patrik Schick. E o argentino Javier Pastore selou a goleada aos 29 minutos. Nas quartas de final, a Roma terá pela frente a Fiorentina.

Mais cedo, a Atalanta sofreu para bater o Cagliari por 2 a 0, fora de casa. Apesar da boa vantagem no placar, o duelo foi complicado para os visitantes. Os gols saíram somente nos minutos finais do duelo.

Duvan Zapata abriu o placar aos 43 minutos do segundo tempo. E Mario Pasalic assegurou o triunfo da Atalanta nos acréscimos.

Na briga por uma vaga na semifinal, a Atalanta terá um desafio mais complicado pela frente. Seu adversário será a Juventus, atual tetracampeã da Copa da Itália.