Gabriel Jesus marca 2, City bate Wolverhampton e mantém perseguição ao Liverpool

14/01/2019 | 19:55



O Manchester City fez sua parte nesta segunda-feira e manteve-se no encalço do Liverpool na luta pela liderança do Campeonato Inglês. No encerramento da 22.ª rodada da competição, a equipe de Pep Guardiola contou com atuação de gala de Gabriel Jesus, autor de dois gols, para derrotar o Wolverhampton por 3 a 0, em casa.

O resultado levou o City a 53 pontos, na segunda colocação, voltando a ficar quatro atrás do líder Liverpool. Já o Wolverhampton segue no meio da tabela do Inglês, com 29 pontos, na 11.ª posição, sem grandes ambições na competição.

O City segue imbatível em 2019 e venceu a quarta partida no ano, embalado pelos gols de Jesus. Depois de um início ruim de temporada, o brasileiro parece ter reencontrado o caminho das redes e marcou sete vezes nas últimas três partidas.

Não demorou, aliás, para que o atacante inaugurasse o placar nesta segunda. O zagueiro Laporte iniciou a jogada e deu ótima enfiada para Sané, que cruzou rasteiro para Jesus completar, aos nove minutos. A situação do Wolverhampton ficou ainda pior aos 15, quando Boly deu carrinho duro em Bernardo Silva e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Wolverhampton chegou a assustar o gol de Ederson. Jesus deu um susto aos 25 minutos ao bater a cabeça na trave. Mas o atacante mostrou estar em plenas condições aos 38, quando converteu o pênalti sofrido por Sterling e ampliou a vantagem do City.

Com 2 a 0 contra e desvantagem no número de jogadores, o Wolverhampton voltou resignado para o segundo tempo e assistiu ao City trocar passes no campo de ataque. Ainda deu tempo para que um cruzamento de De Bruyne, aos 32 minutos, desviasse no zagueiro Coady e parasse no gol dos visitantes, selando o placar.

O Manchester City agora volta a campo no domingo, quando visita o lanterna Huddersfield pelo Inglês. Um dia antes, o Wolverhampton vai encarar o Leicester, em casa.