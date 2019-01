Presidente do STJ coloca deputado Chiquinho da Mangueira em prisão domiciliar

14/01/2019 | 18:53



O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu colocar o deputado estadual Francisco Manoel de Carvalho (PSC), o Chiquinho da Mangueira, em prisão domiciliar. Em sua decisão, Noronha considerou o estado de saúde de Chiquinho da Mangueira, que preside a tradicional escola de samba do Rio.

"Da análise do laudo apresentado, constata-se que, além da perda ponderal de 8kg em 41 dias e risco de vida do paciente, há inviabilidade da manutenção da internação na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, ante a superlotação e o risco de contágio de outras doenças", destacou Noronha.

O parlamentar está preso desde 8 de novembro na Operação Furna da Onça sob suspeita de receber um "mensalinho" do grupo do ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Em depoimento à Polícia Federal, Chiquinho da Mangueira confirmou que recebeu dinheiro vivo de Sérgio de Castro Oliveira, o "Serjão", apontado como operador financeiro do esquema de corrupção atribuído a Cabral. O deputado, no entanto, negou que o repasse fosse exatamente uma mesada. Ele afirmou que o dinheiro era destinado à Mangueira, com dificuldades de caixa.

Patrocínio

Depois da prisão de Chiquinho, a Uber comunicou que não vai mais apoiar os desfiles do Grupo Especial do Rio neste carnaval. "Se quisermos fazer parcerias com a iniciativa privada, é importante que o prefeito não cobre pedágio, não exija propina. É preciso ter o princípio que gere uma empresa, um lar, uma casa, que é a honestidade", disse à época o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB).

A Mangueira desfila este ano com o enredo "História pra ninar gente grande", em que contará o "lado B" da história do Brasil, homenageando personagens deixados de lado na narrativa oficial nacional, como o líder jangadeiro abolicionista Chico da Matilde, conhecido como Dragão do Mar.

Ele se recusou a transportar escravos para o sul do País e levou o Ceará a abolir a escravidão em 1884 - quatro antes da assinatura da lei áurea pela Princesa Isabel.