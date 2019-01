Alaíde vai à posse de secretário em S.Caetano e foge de polêmicas

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



14/01/2019 | 18:48



A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), apareceu na posse do ex-vereador de São Caetano Jorge Salgado (PTB) como secretário de Segurança, na tarde desta segunda-feira. Segundo a emedebista, o comparecimento à atividade era para prestigiar o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), sem contrapartida política. Em rápida entrevista, fugiu de polêmicas.

Ela argumentou que foi convidada para a solenidade, até pela relação do coronel Paulo Barthasar, seu secretário de Segurança, com o novo secretário adjunto da Pasta de São Caetano, tenente-coronel Luiz Antônio Dantas Valente.

A emedebista tem buscado aparecer em atividades dos demais prefeitos do Grande ABC e já declarou publicamente contar com ajuda dos colegas para auxiliar seu mandato interino em Mauá. Na semana passada, por exemplo, participou da reunião do Consorcio Intermunicipal do Grande ABC e declarou que gostaria de estreitar laços com os políticos do região.

Ela falou rapidamente sobre a votação de abertura do processo de impeachment do prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), em sessão marcada para quarta-feira. “Não irei (acompanhar). Quem vai é o doutor João (Veríssimo, secretário de Governo)”, disse a prefeita em exercício, sem emitir opinião sobre o caso.

Sobre possibilidade de mudança no secretariado, ela declarou que teve conversas com Janete Damo para assumir a Pasta de Segurança Alimentar, mas o martelo não foi batido. Nesta segunda-feira, ela demitiu o titular de Meio Ambiente, Temístocles Cristófaro.