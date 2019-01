Nos pênaltis, São Caetano dá adeus a Copa São Paulo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 18:28



O São Caetano esteve perto de avançar às oitavas de final da Copa São Paulo. Chegou a vencer o Coritiba por 2 a 1, mas cedeu o empate nesta tarde (14), na Rua Javari, em São Paulo e, nos pênaltis, foi eliminado: 6 a 5.

O Coritiba abriu o placar no primeiro tempo, com Igor Paixão, aos 32 minutos. Melhor na etapa final, o Azulão virou com Gabriel Silva, aos 12, e Hernandes, aos 23. Foi então que o goleiro são-caetanense Daniel falhou e perdeu o tempo da bola que sobrou limpa para Igor Jesus, aos 27, decretar o 2 a 2.

Nos pênaltis, o Coritiba foi mais eficiente e venceu por 6 a 5. Pelo São Caetano, Hernandes, Keffel, Rafael Menezes, Pádua e Ronaldo, marcaram, mas Índio, Gabriel Silva, Gustavo e Jean erraram. No Coxa, Igor Jesus, Yan Santos, Iago, Matheus Marcelo, Natanael e Biro marcaram, já Yan Couto, Marcão falharam.

Com isso, os paranaenses pegam o Vasco, que ganhou por 5 a 1 do Manthiqueira, em Guaratinguetá.