Fábio revela o motivo de ter sido desclassificado do BBB 19

14/01/2019 | 18:11



Fábio Angnes Alano, participante desclassificado do BBB 19, falou pela primeira vez sobre sua saída do programa. O atleta de MMA foi às redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 14, e revelou o motivo de ter sido dispensado pela produção.

Realmente eu tinha um contrato vigente que eu acabei não informando a emissora, porque foi tudo em cima da hora, muita intensidade, muita informação chegando. Só que acabou-se percebendo que isso violava as cláusulas contratuais do programa e infelizmente isso gerou a minha eliminação. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei triste e decepcionado por não continuar no programa, porque eu realmente achava que eu podia chegar nas finais. Mas bola para frente, vida que segue. Eu tenho que fazer a coisa que eu mais amo na minha vida que é o jiu-jitsu. Semana que vem já tem campeonato, tenho que focar nos meus treinos. E tem muita especulação, muita gente dizendo muita coisa. Mas o meu patrocinador atual não tem culpa de nada. Eles inclusive foram uma das pessoas que mais me ajudaram.

Para quem achava que o motivo poderia ser mais polêmico, até que foi bem simples, né?