Mayra Cardi volta para as redes sociais com vídeo motivacional e divide opiniões

14/01/2019 | 18:11



Seria esse o retorno de Mayra Cardi às redes sociais? A coach, que abandonou o Instagram em dezembro de 2018 devido a diversas polêmicas envolvendo a criação de sua filha, Sophia, postou um vídeo motivacional que dividiu seus seguidores, apesar de o tal vídeo falar de um curso novo que ela vai dar.

Alguns internautas mandaram mensagens fofas à empresária, pedindo para que ela volte de vez para a rede social:

Caramba, arrasou! Volta, vai... Saudades enormes de você!

Que perfeito, ficou lindo. Já estava com saudades. Volta logo, você me faz falta, me sentia bem quando você postava seus Stories.

Mas outras pessoas não ficaram tão felizes assim, e questionaram a volta rápida da coach ao Instagram. Um internauta comentou:

Deixando de seguir... Bizarro demais. A pessoa comunica que vai sumir, até aí ok. Porém reaparece com merchan. Aff.

Papai-coruja

Após mostrar o rostinho de Sophia pela primeira vez durante o Natal, Arthur Aguiar não perde uma oportunidade de se derreter pela pequena, fruto de seu casamento com Mayra Cardi. Em clique postado pelo ator nesta segunda-feira, dia 14, podemos vê-lo abraçando a pequena, de quase três meses de idade, enquanto ela dá uma gargalhada super fofa. Na legenda, ele escreveu:

Um sorriso é um sorriso, né?