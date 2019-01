‘Cultura Digital’ explora Nova York em série

Vinícius Castelli



15/01/2019



Uma das cidades mais faladas e visitadas do mundo, cantada, inclusive, por Frank Sinatra (1915-1998), Nova York, nos Estados Unidos, é o destino escolhido pela videorrepórter Eloá Orazem para a série Cultura em Nova York, que toma conta a partir de amanhã do Cultura Digital, canal oficial da emissora no YouTube.

Famosa por sua efervescência cultural e berço de movimentos como hip hop e jazz, a cidade é retratada ao longo de três episódios. Eloá, que apresentou locais como a Rússia, em 2018, mostra curiosidades gastronômicas, culturais e sociais da cidade.

A série explora três temas, como gastronomia, em que a apresentadora prova delícias inusitadas da cidade, como o cronut – uma mistura de croissant e donut – e o impossible burger, que é uma receita vegana do lanche.

O universo da Broadway não fica de fora. Eloá conta com uma entrevista exclusiva com o especialista e diretor Gene Fisch Jr. Por fim, ela mostra espaços de quietude e serenidade que ficam no meio do caos da cidade, como um centro destinado à meditação indiana Kirtan

“Nova York é uma cidade que te provoca”, diz ela, que viajou somente com uma câmera, uma mala e sozinha. “É maravilhoso e muito desafiador estar solo. Eu fico muito aberta. A agenda é minha para viver e desvendar todas aquelas histórias. Isso me ensina a ser melhor e me dá uma potência tamanha enquanto jornalista”, diz.