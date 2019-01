Circo Puntino, da Itália, faz apresentação na Capital

Vinícius Castelli



15/01/2019 | 07:13



O universo circense oferece boa opção de evento em São Paulo no próximo fim de semana. O Sesc Avenida Paulista recebe no sábado e domingo, a partir das 18h, uma atração internacional. O Circo Puntino, originário da Itália, apresenta ao público o espetáculo Il Grande Circo, que chega ao País após turnê de sucesso na Áustria, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros locais.

Com olhar para o circo contemporâneo de rua e o circo-teatro, o espetáculo conta com Andrea Castiglia e Elisa Zanlari, artistas responsáveis por dar vida aos personagens Gregório, o galã, e Katyusha, a estrela do show.

Il Grande Circo não abre mão dos toques poéticos e cômicos ao longo da apresentação. Para vivenciar suas histórias, os artistas usam a roda alemã e a girafa (um tipo de monociclo) em números clássicos de acrobacias, malabarismo e manipulações. Equilibrismo não fica de fora. A participação do público é imprescindível no fim do espetáculo.

Circo Puntino – Espetáculo circense. No Sesc Avenida Paulista – Avenida Paulista, 119 (Na praça do piso térreo), em São Paulo. Sábado e domingo, a partir das 18h. A entrada é gratuita e não precisa retirar bilhetes. Telefone: 3170-0800.