Sem surpresa, Grêmio e Atlético-MG vencem e avançam na Copa São Paulo de Juniores

14/01/2019 | 17:41



Grêmio e Atlético-MG confirmaram o favoritismo e são os primeiros times desta segunda-feira a garantirem vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gaúchos venceram o CSA por 2 a 0, enquanto os mineiros enfrentaram o Água Santa e confirmaram a classificação com a vitória por 1 a 0.

Na Arena Barueri, o Grêmio abriu o placar sobre o CSA aos 33 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro Da Silva cobrando pênalti. A falta que gerou a penalidade causou uma expulsão na equipe do CSA, que não resistiu ao domínio dos gaúchos.

Logo no início do segundo tempo, aos 9 minutos, Gabriel Biteco fez um golaço de longe e ampliou para 2 a 0. O CSA teve chance de voltar para o jogo, mas desperdiçou pênalti aos 20 minutos. E ficou nisso.

Já o Atlético-MG se classificou vencendo o Água Santa por 1 a 0, em Diadema. O gol da vitória dos visitantes foi marcado aos 17 minutos, em cabeceio de Vitor Mendes. A partida foi emocionante e o Água Santa chegou a carimbar a trave do adversário por duas vezes. No fim, uma forte chuva e raios caindo no campo fizeram com que o jogo fosse encerrado, já nos acréscimos.

A dupla agora aguarda para saber quem enfrentarão na próxima fase. O Grêmio pegará o vencedor do duelo entre Audax e Fluminense, enquanto o Atlético-MG jogará com quem avançar de Volta Redonda e Portuguesa.

Quatro confrontos das oitavas já estão definidos. O Rio Preto enfrentará o Cruzeiro, enquanto o Botafogo joga contra o Guarani e o Palmeiras terá o Figueirense pela frente. O São Paulo jogará contra o Mirassol.

Os times se enfrentam em partidas únicas de mata-mata até a grande decisão, tradicionalmente disputada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.