Por questões de segurança, Battisti é levado para presídio de Oristano

14/01/2019 | 17:27



Cesare Battisti chegou ao presídio de Oristano, na região da Sardenha, onde irá cumprir sua pena de prisão perpétua, às 17h25 do horário local.

Segundo informações do jornal Corriere Della Sera, a prisão de Oristano foi aberta em 2012 e abriga 266 detentos, quase todos condenados por crimes comuns. Do total, 85% estão submetidos ao regime de segurança máxima. Nunca houve casos de fuga.

Preso na Bolívia neste sábado, 12, o italiano iria, inicialmente, à prisão de Rebibbia, na zona urbana de Roma, mas, por questões de segurança, o governo da Itália decidiu levar Battisti para Oristano.

O jatinho da Itália, que partiu no início da noite do domingo, 13, de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pousou no Aeroporto de Ciampino, em Roma. Battisti e sua escolta era aguardados pelos ministros Matteo Salvini, do Interior; e Alfonso Bonafede, da Justiça.

Battisti foi sentenciado na Itália por quatro assassinatos nos anos 1970.

Durante muitos anos ele ficou no Brasil, na condição de refugiado por ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em dezembro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender Battisti. Ele fugiu para a Bolívia, onde foi capturado sábado, 12.