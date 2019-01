Filha de Elvis Presley é acusada de treinar filhas para acusar ex-marido de abuso sexual

14/01/2019 | 17:10



Senta que a história é tensa! Em documentos judiciais divulgados pelo Radar Online, Michael Lockwood, ex-marido de Lisa Marie Presley, acusou a filha de Elvis Presley de ter usado suas próprias filhas como isca ao tentar flagrá-lo abusando delas.

Ainda de acordo com a publicação, Lockwood também alegou que sua ex-esposa ensinou as meninas a dizerem que ele havia tocado nelas de forma inadequada. Em entrevistas, o assistente social alegou que as duas meninas disseram que o pai delas tocou nelas, mas também notou que a mãe estava tentando convencê-las a dizer que o pai havia feito isso.

O Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles, nos Estados Unidos, abriu um processo em 7 de julho de 2016 que investigou Presley e Michael Lockwood por supostos abuso sexual e violência doméstica. Presley ainda foi investigada por abuso de substâncias ilegais. De acordo com os documentos judiciais, o comportamento de Lisa corria o risco de deixar suas filhas em sério risco de danos físicos.