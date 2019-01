The Weeknd teria exposto bissexualidade de Bella Hadid em nova música

14/01/2019 | 17:10



A nova música do The Weeknd, Lost in the Fire, gerou a maior polêmica na internet. Segundo informações do site Refinery29, a canção já começaria com uma indireta para o rapper Drake, que teve um filho com uma atriz pornô e escondeu a paternidade da imprensa por anos. Veja o trecho:

E eu só quero um bebê com a mulher certa | Porque eu nunca seria aquele que o esconderia.

Será? Mas as controversas do single não terminam por aí. O resto da letra seria sobre a namorada do astro, Bella Hadid, já que o cantor teria exposto a bissexualidade da modelo. Olha só:

Você disse que poderia ser a fim de garotas | Você disse que estava passando por uma fase | Deixando seu coração seguro | Bem, baby, você poderia trazer uma amiga.

Depois deste trecho, The Weeknd fala abertamente sobre sexo a três. Vale frisar que isto seria uma hiperssexualização da bissexualidade, afinal, caso Bella tenha realmente esta orientação sexual, só seria conivente para o cantor que ela se relacionasse com outra mulher, né? Aquela fetichização do relacionamento lésbico. Agora, se fosse com outro homem... será que estaria de boa para ele?

E aí, o que você achou destas possíveis indiretas?