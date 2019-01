'A vista ficou escura, as pernas moles e apaguei de vez', diz Henrique do Água Santa

Do dgabc.com.br



14/01/2019



O Água Santa perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Estádio Inamar, em Diadema, na tarde desta segunda-feira (14). O resultado eliminou o time da Copa São Paulo. O algoz da equipe diademense foi Vitor Mendes, que marcou aos 17 minutos do primeiro tempo.

A partida, porém, precisou ser interrompida aos 48 minutos da etapa final (dois minutos antes do acréscimo dado pelo árbitro) por conta de vários raios que caíram no campo. Os jogadores se abrigaram no banco de reservas após descarga elétrica. O zagueiro Henrique, do Água Santa, e o goleiro Matheus Mendes, do Galo, se queixaram de fortes dores de cabeça. Henrique chegou a desmaiar. Foi solicitada a entrada da ambulância para atendimento.

"Foi um grande susto. Nos acréscimos, a chuva forte veio. O raio ia pegar no campo se não tivesse o para-raio. Senti um impacto muito forte. A vista ficou escura, as pernas moles, mas consegui correr para o banco de reservas. Quando cheguei lá apaguei de vez. Parecia que eu estava anestesiado. Pediram para me acalmar". contou Henrique ao Diário. Mesmo se sentindo bem, ele foi levado para o hospital para exames. "Meus pais estavam no estádio, com certeza o susto deles foi o maior em ver o filho entrando na ambulância. Mas já estive com eles. Estou bem", garantiu. Mendes também está recuperado.