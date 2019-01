Kadett, Gol GTi e Eclipse: relembre os melhores carros lançados em 1989

Leo Alves



14/01/2019 | 16:48

Completar 30 anos tem um significado especial no universo automobilístico. Ao menos no Brasil, já que um carro com essa idade pode receber as placas pretas e, caso seja um modelo estrangeiro, pode ser importado como usado. Em 1989, o principal lançamento do mercado brasileiro foi o Chevrolet Kadett.

Ele era o primeiro carro novo a ser lançado no País em cinco anos. Antes, o último modelo a debutar no mercado nacional havia sido o Fiat Uno, em 1984. Nesse intervalo, as novidades se resumiram em novas versões e reestilizações de carros já conhecidos. Além do Kadett, outro ícone da indústria começou a ser vendido naquele ano. O VW Gol GTi, primeiro a sair da fábrica com injeção eletrônica, foi outro destaque nacional.

Nesta galeria especial, relembre os principais lançamentos de 1989. Como naquela época as importações eram proibidas, o álbum do Garagem360 também tem algumas estrelas internacionais que já podem ser importadas.

Melhores carros lançados em 1989