Blocos de rua não deixam foliões na mão no Grande ABC

Do dgabc.com.br



14/01/2019 | 16:29



Com os desfiles cancelados pelo terceiro ano consecutivo devido à contenção de gastos por parte das prefeituras, o Grande ABC aposta em blocos de rua para que o Carnaval deste ano não passe em branco.

As administrações estão preparando programação oficial dos blocos, mas já há alguns eventos confirmados para os foliões colocarem na agenda. O bloco Maloca do Barbosa será no sábado, 2 de março, das 13h às 18h. A concentração será na calçada do Cine Teatro Carlos Gomes, na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro. O cortejo pelas ruas do entorno sai às 15h30. Haverá participação do grupo de capoeira Berim Bras, da Batucada Amizade Samba Show e ainda terá o lançamento da bateria Demônios da Maloca.

Os trabalhos da banda Concentra Mas Não Sai serão abertos dia 22 de fevereiro, a partir das 18h, na Rua Xavier de Toledo com a Rua Coronel Abílio Soares, também no Centro de Santo André.

Em São Bernardo, a Prefeitura irá realizar o Bloco da Prevenção no dia 23 de fevereiro. A concentração será na Praça Lauro Gomes e seguirá até a Rua Marechal Deodoro, no Centro. A expectativa é de 700 participantes. Além da diversão, a intenção do bloco é conscientizar sobre os perigos das DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis). Durante o percurso serão distribuídos preservativos e materiais informativos.

São Caetano terá um pré-carnaval, no dia 24 de fevereiro, na Rua de Lazer, na Avenida Kennedy. No dia 3 de março, o Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Cerâmica) será palco da oficina carnavalesca, com confecção de instrumentos musicais, fantasias e adereços com materiais reciclados.

Capital – O Carnaval de São Paulo este ano será repleto de festas para todos os gostos e idades. Isso porque estão confirmados 570 blocos de rua que irão se apresentar em diversas regiões da cidades entre os dias 23 e 24 de fevereiro (pré-carnaval), 2 a 5 de março (carnaval) e 9 e 10 de março (pós-carnaval).