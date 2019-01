China condena canadense à morte em meio a tensão diplomática

14/01/2019 | 16:16



Um tribunal chinês na província de Liaoning sentenciou o canadense Robert Lloyd Schellenberg à morte, em um novo julgamento sobre um caso de contrabando de drogas, o que aumenta as tensões entre Pequim e Ottawa após a prisão da executiva Meng Wanzhou, da chinesa Huawei. A corte rejeitou a alegação de inocência do canadense e o condenou à morte.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse em Ottawa que está "extremamente preocupado" com o fato de a China ter escolhido "arbitrariamente" aplicar a pena de morte a um cidadão canadense. Em seus comentários mais fortes contra Pequim, Trudeau afirmou que "todos os países do mundo" devem se preocupar pelos chineses agirem arbitrariamente contra o sistema de justiça.

Schallenberg foi detido há mais de quatro anos e foi inicialmente sentenciado a 15 anos de prisão em 2016. No entanto, no mês passado, um tribunal de apelações concordou com promotores que disseram que a sentença seria muito branda e agendou o julgamento para esta segunda-feira com apenas quatro dias de antecedência. A imprensa chinesa começou a divulgar o caso de Schellenberg em dezembro, depois que o Canadá deteve Meng Wanzhou em 1º de dezembro a pedido dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.