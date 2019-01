Primavera em Park City garante diversão para toda a família

Redação



14/01/2019 | 16:18

O término do inverno no hemisfério Norte não significa o fim da aventura para os aficionados por neve. Durante a primavera, que chega com tudo entre março e abril, Park City, em Utah, nos Estados Unidos, segue repleta de visitantes que aproveitam um clima para lá de acolhedor, com direito a céu azul, neve mais macia, après ski e concertos ao ar livre.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Park City na primavera

A partir de 23 de março, e durante 16 dias, é possível curtir a 12ª edição do Spring Gruv, que promove shows gratuitos em Park City Mountain Village e Canyons Village. O evento é considerado o marco da abertura da nova estação. Além disso, a divertida competição Pond Skimming, na qual os participantes se vestem de forma irreverente para tentar saltar sobre uma lagoa em esquis ou snowboard, promete momentos de muita descontração.

Os fãs de de vinhos e gastronomia têm uma ótima pedida para 9 de março, data em que ocorre o Weekend Wine Series – Boutique Beauties from Southern CA, no Silver Baron Lodge. Trata-se de uma casual aula de degustação de vinhos marcada por muito bom humor, além de dados e informações históricas sobre a bebida.

Um passeio pela Main Street, a principal e mais animada rua de Park City, também ganha certo charme quando as temperaturas sobem um pouco mais. Na primavera, passear pelas lojas e prédios históricos e terminar o dia em um de seus inúmeros bares ou restaurantes é um programa e tanto.

Em suas mundialmente famosas estações de esqui, o destino disponibiliza atrações que são a cara da estação das flores. Em Deer Valley Resort, por exemplo, é possível fazer tours de snowmobile e trenós. Já em Park City Mountain a aventura, além do esqui e do snowboard, também fica por conta de snowmobile, passeios de trenó e até uma espécie de montanha russa chamada Alpine Coaster.