Aos 80 anos, Menotti volta à seleção da Argentina como diretor

14/01/2019 | 16:11



Campeão com a Argentina na Copa do Mundo de 1978, César Luis Menotti, hoje com 80 anos, foi anunciado nesta segunda-feira como o novo diretor de seleções da Associação de Futebol Argentino (AFA).

O lendário treinador iniciará o seu trabalho pouco depois do sorteio dos grupos da Copa América, marcado para 24 de janeiro. "Ele vai começar sua função no próximo 1º de fevereiro. Bem-vindo a sua casa, César!", escreveu, nesta segunda-feira, a AFA em seu perfil no Twitter. O texto é acompanhado de uma foto de Menotti com o presidente da AFA, Claudio Tapia.

Menotti possui longo histórico nas seleções da Argentina, tendo trabalhado na equipe principal de 1974 a 1982, tendo saído do cargo após a Copa do Mundo da Espanha. Foi campeão mundial sub-20, em 1979, no Japão, com uma equipe da Argentina que contava com o futuro craque Diego Maradona. No ano anterior, porém, Menotti deixou o camisa 10 de fora da Copa disputado na Argentina, pois achava que Maradona, aos 17 anos, ainda era muito jovem.

Entre outros trabalhos, Menotti dirigiu o Barcelona, o Atlético de Madrid, além de diversos times da Argentina, como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Huracán, além da seleção mexicana. Menotti também foi diretor esportivo do Independiente entre 2009 e 2010.

Ex-jogador, Menotti também atuou no futebol brasileiro por Santos e Juventus no fim da sua carreira profissional. Atualmente, ele vinha dirigindo uma escola virtual de treinadores.

Após a saída de Jorge Sampaoli, o técnico Lionel Scaloni, que comandava a equipe sub-20 da Argentina, assumiu, inicialmente, o comando da seleção principal interinamente. Posteriormente, foi confirmado no cargo até a disputa da Copa América. E agora vai trabalhar diretamente com Menotti.