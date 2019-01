Silvio Santos causa saia justa entre Larissa Manoela e João Guilherme durante programa

14/01/2019 | 16:10



Silvio Santos adora colocar os convidados de seu programa em saias justas, né? As mais novas vítimas foram Larissa Manoela e João Guilherme, que tiveram que enfrentar diversas perguntas sobre o término de seu relacionamento. O casal, apelidado JoLari pelos fãs, namorou por um ano e dois meses, e anunciou o término do relacionamento em dezembro de 2016.

Durante o quadro Não Erre a Letra, Silvio perguntou a João porque teriam brigado e terminado o relacionamento, ao que o ator respondeu:

- A gente não brigou, a gente é amigo. Chega uma hora que não é mais pra ser, né Silvio? Você tem sorte que você e sua mulher estão juntos tem um tempão, mas às vezes não é pra ser.

Silvio chegou, inclusive, a insinuar que o relacionamento não era de verdade, pelos atores serem muito jovens na época. Ele também perguntou se João gostaria de voltar com Larissa! Visivelmente constrangido, ele disse que não, pois tem namorada - a modelo Jade Picon.

Já para Lari, Silvio perguntou sobre o namorado atual dela, o ator Leo Cidade, e quis saber vários detalhes sobre a carreira do rapaz. Tipo um pai super protetor, né? Em seguida, o apresentador questionou de quem teria sido a ideia de terminar o relacionamento, e Larissa respondeu:

- Eu. Eu falei: Acho que não dá pra a gente continuar, acho melhor cada um seguir seu rumo, se respeitar profissionalmente.

Mas o melhor momento da curta entrevista foi quando Silvio contou que havia visto, por meio do programa do Leo Dias, Fofocalizando, que João e Lari teriam ido para a Disney juntos, ao que ela, com bom humor, respondeu que o ator não havia sido o único namorado que ela já levou para a terra do Mickey.

- Eu já levei todos.

É muito poder, né?