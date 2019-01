14/01/2019 | 15:40



Na terça-feira, 15, a apresentadora Christiane Pelajo recebe um professor de medicina da USP, na seção Saúde em Dia, para comentar um estudo recente, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, que indica que 10 minutos de exercícios leves seriam suficientes para melhorar a memória.

O público poderá tirar dúvidas durante o programa ao vivo, enviando perguntas pelo site do canal ou pela CAT. A partir de 16h, na GloboNews.