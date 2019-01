Miley Cyrus resgata foto antiga com Liam Hemsworth e escreve declaração de amor no aniversário do ator

14/01/2019 | 15:10



Miley Cyrus comemorou mais um ano de vida do amado, Liam Hemsworth, no último domingo, dia 13! O ator completou 29 anos de idade e foi muito paparicado pela esposa nas redes sociais. Para começar, como você pode ver acima, a cantora resgatou uma foto de 2013 ao lado de Liam, onde os dois aparecem fazendo gracinhas. Depois, ela publicou um vídeo do astro dançando de forma superengraçada, o que fez a alegria dos fãs.

Por fim, Miley escreveu uma mega declaração em seu Instagram, o que deixou muita gente emocionada. O texto ganhou, inclusive, mais de dois milhões e 120 mil likes. Confira o que ela escreveu abaixo:

Feliz aniversário para o meu número 1. Quando nos conhecemos, você tinha 19. Agora, você tem 29. Pensei que poderia compartilhar algumas das minhas coisas favoritas sobre o meu cara favorito neste dia tão especial. A forma como você me olha, como olha para os nossos cachorros... nossos porcos, nossos cavalos, nossos gatos, nossos peixes. A forma como você olha para a sua família... para os seus amigos... para estranhos... para a vida. A forma como você olha para o oceano e como você sempre respeita o seu tempo. A forma como você vai lá fora quando eu pergunto "como está o clima hoje?" ao invés de checar no seu celular. O olhar no seu rosto quando você recebe boas notícias e como você olha PARA as más notícias. Eu amo como você sempre tenta as coisas do seu jeito, mas nunca é orgulhoso para pedir ajuda (sim, eu notei e anotei, estou trabalhando nisso). A forma como você pinta, as cores que você escolhe... Eu amo as suas meias sujas no chão porque isso significa que VOCÊ ESTÁ EM CASA. Eu amo quando você me apresenta uma banda nova, porque quando você está longe e eu escuto, parece que você está aqui. Eu amo assistir The Sandlot com você. Eu amo deitar na cama tarde procurando novas receitas, só para acordamos e fazermos café da manhã juntos enquanto tomamos uma xícara de café quente (quase tão quente como você é). Eu amo essas linhas pequenas dos seus olhos quando você ri ou olha para o sol... Eu amo que falamos a nossa própria língua. Às vezes só com um olhar. Eu amo deitar no sofá comendo comida chinesa quando estamos de ressaca da noite anterior. Eu amo ir para uma festa aleatória e lembrar que basicamente todo mundo é falso PARA C*****O por lá e como sou sortuda em dividir a vida com alguém tão REAL. Eu amo como você sempre escuta e como você se importa... (mesmo que seja com Ru Paul's Drag Race). Eu amo ter um parceiro de escova de dente e como você penteia meu cabelo quando estou com preguiça. Eu até amo quando você encolhe minha camiseta favorita na secadora - porque ter um namorado (meu Deus, eu quase esqueci que você é o meu p**a marido agora) que lava as roupas é basicamente a melhor coisa do mundo. Eu amo meus altos e baixos e compartilhá-los com você. Eu amo viagens mais longas de carro, às vezes indo para qualquer lugar. Eu amo como você senta e me escuta tirar uma nova música na guitarra por horas... Eu amo quando você murmura em voz alta quando lê um novo script ou livro. Eu amo como você aprende e amadurece. Eu amo escrever músicas sobre você no piano. Eu amo como você ME deixa ser EU. Mas simplesmente... Eu amo VOCÊ. Incondicionalmente. Em nosso tempos juntos você realmente mostrou o que é amar em todas as circunstâncias. Eu respeito você e você me respeita. Se nesse mundo tivesse mais compreensão nós não construiríamos mais muros do que pontes. Eu tenho orgulho da pessoa que você se tornou e estou ansiosa por tudo de bom que contribuiremos JUNTOS no futuro. Você e eu, baby... Vamos pegar esse lugar sombrio e iluminá-lo com a luz do AMOR. Obrigada por me dar os melhores dias da minha vida. Sua para sempre, M.

Que lindo, né?