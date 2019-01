Dennis Carvalho se emociona ao lembrar morte de seu filho com Christiane Torloni

14/01/2019 | 15:10



O quadro Pizza do Faustão, do Domingão do Faustão, foi ao ar no último domingo, dia 13, e causou fortes emoções tanto no público quanto nos convidados. Juntamente de outras personalidades, tais como Ivete Sangalo, Suzana Vieira, Rodrigo Lombardi e Paolla Oliveira, o diretor de novelas Dennis Carvalho recebeu homenagens e derramou lágrimas.

A atriz Deborah Evelyn, que foi casada com o diretor, foi a primeira a dar o depoimento e ressaltou o lado paternal do ex no vídeo que o homenageava:

- Ele é um paizão. Ele é um pai muito presente. Todos os filhos o amam. Ele é um avô maravilhoso. Ele é um amigo incrível, uma pessoa com quem você pode contar. Enfim, o Dennis para mim é uma das pessoas de melhor qualidade que eu conheço e eu o amo profundamente e vou amar para sempre.

Em seguida, uma gravação de seu pai, feita em 2005, foi usada já que atualmente Seu Carlos está em uma cama e é portador de Alzheimer, o que não o permite falar sobre o filho. O fato de o registro ter 14 anos de existência não impediu que o diretor chorasse.

Outra pessoa que não pode ficou de fora e que provocou fortes emoções em Carvalho foi sua ex-esposa e atriz Christiane Torloni, que também estava entre os convidados do programa. Ela relembrou a morte, em 1991, de Guilherme, filho do casal que na época tinha 12 anos de idade.

Depois de ouvir o que ela tinha a dizer, ele declarou:

- Perder um filho é a coisa mais dolorosa do mundo, não é natural perder um filho. E a gente cresceu como ser humano nessa tragédia que aconteceu com a gente.