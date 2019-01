14/01/2019 | 14:10



O Carnaval está aí e Viviane Araújo já está em clima de festa! A atriz, que está no ar em O Sétimo Guardião, novela da Globo na qual interpreta a mãe da personagem de Marina Ruy Barbosa, se divertiu mais uma vez na quadra do Salgueiro no último domingo, dia 13.

Rainha de bateria da escola carioca desde 2008, a atriz marcou presença na feijoada da agremiação e não faltou gente para conferir seu molejo. Com top estampado e short-saia branco, deixando a silhueta bronzeada e em forma à mostra, ela chamou a atenção ao exibir sua boa forma e o bronzeado.

No Instagram, Viviane compartilhou um vídeo dançando enquanto estava no local e arrasou no rebolado.