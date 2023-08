5 bairros de Buenos Aires que precisam entrar no roteiro

Redação

Dona de bairros marcantes, gastronomia vibrante e uma vida noturna muy caliente, Buenos Aires, na Argentina, é cativante em qualquer época do ano. Explorar os charmosos bairros com as principais atrações da capital argentina é uma das melhores programações do pedaço.

Os principais bairros turísticos de Buenos Aires são:

Centro

Recoleta

Palermo

La Boca

San Telmo

Confira detalhes de cada um deles.

6 bairros legais em Buenos Aires

No álbum, veja fotos e informações dos bairros que concentram os principais pontos turísticos de Buenos Aires.

A melhor maneira de desbravar Buenos Aires é a pé. Vale a pena começar pelo bairro Plaza de Mayo, que é o centro histórico e político da capital argentina. A região abriga alguns dos pontos turísticos mais importantes da metrópole, como a Casa Rosada, a sede da Presidência Argentina, a Igreja Catedral Metropolitana e o El Cabildo, uma importante construção onde foi declarada a Revolução de Maio de 1810 | Divulgação A melhor maneira de desbravar Buenos Aires é a pé. Vale a pena começar pelo bairro Plaza de Mayo, que é o centro histórico e político da capital argentina. A região abriga alguns dos pontos turísticos mais importantes da metrópole, como a Casa Rosada, a sede da Presidência Argentina, a Igreja Catedral Metropolitana e o El Cabildo, uma importante construção onde foi declarada a Revolução de Maio de 1810 | Divulgação × O centro também é um ótimo bairro para longas caminhadas, principalmente durante o dia, quando o clima boêmio ainda não se instaurou pela região. Hospedar-se por ali pode ser uma excelente ideia. A região é bem atendida pelo metrô e oferece uma grande variedade de hotéis com bom custo benefício, como o Pestana Buenos Aires, que fica pertinho da Avenida 9 de Julio. Destaque para a Calle Florida, que é uma das mais movimentadas da cidade e possuí centenas de lojas de souvenirs, restaurantes e bares | Divulgação O centro também é um ótimo bairro para longas caminhadas, principalmente durante o dia, quando o clima boêmio ainda não se instaurou pela região. Hospedar-se por ali pode ser uma excelente ideia. A região é bem atendida pelo metrô e oferece uma grande variedade de hotéis com bom custo benefício, como o Pestana Buenos Aires, que fica pertinho da Avenida 9 de Julio. Destaque para a Calle Florida, que é uma das mais movimentadas da cidade e possuí centenas de lojas de souvenirs, restaurantes e bares | Divulgação × Para quem gosta de andar, o belíssimo bairro da Recoleta, repleto de árvores e prédios de inspiração madrilenho-parisiense, é quase que obrigatório. A região conta com diversas lojas, bancos e livrarias ideais para se perder durante uma manhã. A livraria El Ateneo, que fica num antigo teatro com mais de 100 anos de história, é um dos grandes destaques Ela é considerada uma das mais bonitas do mundo. Por ali também há o famoso Cemitério da Recoleta, o Museu Nacional de Belas Artes, a Igreja Nossa Senhora de Pilar | Divulgação Para quem gosta de andar, o belíssimo bairro da Recoleta, repleto de árvores e prédios de inspiração madrilenho-parisiense, é quase que obrigatório. A região conta com diversas lojas, bancos e livrarias ideais para se perder durante uma manhã. A livraria El Ateneo, que fica num antigo teatro com mais de 100 anos de história, é um dos grandes destaques Ela é considerada uma das mais bonitas do mundo. Por ali também há o famoso Cemitério da Recoleta, o Museu Nacional de Belas Artes, a Igreja Nossa Senhora de Pilar | Divulgação × Jovem e descolado, Palermo é o maior e mais tradicional bairro de Buenos Aires e é dividido em duas partes: Palermo Soho e Palermo Hollywood. Mas apesar dessa subdivisão, a nomenclatura não é utilizada com frequência.A região possuí uma grande variedade de bares e restaurantes e é o epicentro da vida noturna de toda a capital. O Bosque Palermo, que tem mais de 80 hectares e a Plaza Serrano, também são pontos de interesse a se visitar na região, que é muito boa para compras. Além disso, os melhores outlets da cidade estão na Avenida Córdoba | Divulgação Jovem e descolado, Palermo é o maior e mais tradicional bairro de Buenos Aires e é dividido em duas partes: Palermo Soho e Palermo Hollywood. Mas apesar dessa subdivisão, a nomenclatura não é utilizada com frequência.A região possuí uma grande variedade de bares e restaurantes e é o epicentro da vida noturna de toda a capital. O Bosque Palermo, que tem mais de 80 hectares e a Plaza Serrano, também são pontos de interesse a se visitar na região, que é muito boa para compras. Além disso, os melhores outlets da cidade estão na Avenida Córdoba | Divulgação × A visita a La Boca, bairro onde está situado o estádio do Boca Juniors e a inconfundível e colorida rua de Caminito, é essencial. Ambos são importantes pontos turísticos da cidade e, por conta da proximidade, podem ser feitos em um único dia. Em La Bombonera é possível visitar o museu do Boca, contemplar os troféus, visitar os vestiários e olhar o gramado bem de pertinho. Já na atração turística mais visitada de Buenos Aires, o Caminito, o importante é sair bem na foto e postar nas redes sociais enquanto toma uma cerveja ou vinho no bar mais próximo | Divulgação A visita a La Boca, bairro onde está situado o estádio do Boca Juniors e a inconfundível e colorida rua de Caminito, é essencial. Ambos são importantes pontos turísticos da cidade e, por conta da proximidade, podem ser feitos em um único dia. Em La Bombonera é possível visitar o museu do Boca, contemplar os troféus, visitar os vestiários e olhar o gramado bem de pertinho. Já na atração turística mais visitada de Buenos Aires, o Caminito, o importante é sair bem na foto e postar nas redes sociais enquanto toma uma cerveja ou vinho no bar mais próximo | Divulgação × Já em San Telmo, um dos bairros mais charmosos e antigos de Buenos Aires, a dica é passear sem pressa. As ruas de paralelepípedo, os bares e restaurantes locais, assim como as lojinhas, barraquinhas e livrarias criam um clima de cidade de interior. Aos domingos, uma boa pedida é visitar a feirinha de antiguidades, que começa na Praça Dorrego e vai até a Casa Rosada. Outro hit do bairro é a estátua da Mafalda, na esquina das ruas Chile e Defensa, que é bastante concorrida para fotos entre os turistas | Divulgação Já em San Telmo, um dos bairros mais charmosos e antigos de Buenos Aires, a dica é passear sem pressa. As ruas de paralelepípedo, os bares e restaurantes locais, assim como as lojinhas, barraquinhas e livrarias criam um clima de cidade de interior. Aos domingos, uma boa pedida é visitar a feirinha de antiguidades, que começa na Praça Dorrego e vai até a Casa Rosada. Outro hit do bairro é a estátua da Mafalda, na esquina das ruas Chile e Defensa, que é bastante concorrida para fotos entre os turistas | Divulgação ×

O que você precisa saber antes de ir a Buenos Aires

Quando planejo minhas viagens para a Argentina, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

—

