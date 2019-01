D-Link anuncia nova série de soluções para casas inteligentes

Da Redação, com assessoria



14/01/2019 | 13:18

Durante a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, a D-Link apresentou seus mais recentes dispositivos mydlink para casas inteligentes e anunciou novos recursos para o aplicativo mydlink. O novo e aprimorado ecossistema mydlink inclui câmeras e plugues inteligentes que funcionam com o Google Assistente e o Alexa em casas inteligentes. Confira os detalhes — preço e disponibilidade variam de acordo com a região:

Câmera Externa Wi-Fi Full HD DCS-8600LH

– Campo de visão de grande angular de 135 graus;

– Invólucro à prova d’água e 7 metros de cabeamento com classificação IP65;

– Faixa de temperatura de operação de -25°C a 45°C (de -4°F a 113°F);

– Visão noturna de 7 metros;

– Áudio bidirecional com microfone e alto-falante embutidos;

– Detecção de movimento e gravação em nuvem;

– Funciona com o Google Assistente, o Alexa e o IFTTT.

Câmera Wi-Fi HD com recurso Pan & Tilt DCS-8515LH

– Campo de visão de grande angular de 120 graus;

– Movimentação Pan & Tilt em 340 graus para os lados e 105 graus para cima/baixo;

– Visão noturna de 5 metros;

– Áudio bidirecional com microfone e alto-falante embutidos;

– Seleção de ângulo de visão panorâmica: leva direto para as áreas de interesse;

– Recurso de Auto Tracking para movimentos de deslocamento lateral e inclinação automáticos a fim de acompanhar objetos à medida que eles se movem;

– Detecção de movimento e gravação em nuvem;

– Funciona com o Google Assistente, o Alexa e o IFTTT.

Tomada Inteligente Wi-Fi DSP-W118

– Funciona com Wi-Fi — não requer hub;

– Design compacto, não obstrui tomadas próximas;

– Atualizações de firmware por tecnologia sem fio;

– Controle de programação para ligar e desligar a tomada;

– Funciona com o Google Assistente, o Alexa e o IFTTT.

Tomada Inteligente Wi-Fi para uso externo DSP-W320

– Funciona com Wi-Fi – não requer hub;

– À prova d’água com classificação IP44 para uso externo;

– 2 tomadas + uma porta USB de 5V / 2,1 A;

– Controle de programação para ligar e desligar a tomada;

– Atualizações de firmware por tecnologia sem fio;

– Funciona com o Google Assistente, o Alexa e o IFTTT.

Gravador inteligente Wi-Fi DNR-205LH

– Suporta até 4 canais de câmeras compatíveis com a série mydlink LH; –

Compatível com o serviço de nuvem mydlink;

– Gravação local em disco rígido USB externo;

– Saída HDMI;

– Suporta gravação contínua, por movimento e programada

– Recursos de Análise de Vídeo Inteligente (IVA):

Detecção de objetos

Detecção de área/invasão

Detecção humana

Detecção de violação da câmera

– Compatível com ONVIF.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira todos os dispositivos já testados pelo 33Giga: