Na hora da compra, aula de finanças

14/01/2019 | 13:03



Levar as crianças para as compras de material escolar, apesar das dores de cabeça prenunciadas, é uma oportunidade para ensinar finanças pessoais aos pequenos, na opinião da especialista Graziela Suman, da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar). "Inserir o filho nesse processo desde o início mostra como os recursos são finitos e que é preciso economizar para conseguir as coisas", argumenta.

Segundo Graziela, para não sofrer demais com os filhos no momento da compra, os pais podem, ao menos, simular o processo. "Visite uma papelaria com a criança e diga que não vão comprar nada, mas apenas levantar os preços. Antes, levante quanto podem gastar e, na hora, vá perguntando para a criança o que comprar, o que não comprar e aproveitar do ano anterior", explica.

A Fundação Procon São Paulo realizou uma pesquisa entre os dias 5 e 10 de dezembro em nove lojas diferentes, comparando 134 itens de material escolar, entre eles canetinha, lápis de cor e lápis grafite. Este último pode chegar a uma variação de 325% no preço final.

Além disso, o órgão também observou um aumento de 9,95% no preços dos produtos pesquisados em comparação com o ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.