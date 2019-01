Irmão de Meghan Markle é preso nos EUA por dirigir embriagado, diz site

14/01/2019 | 12:55



Não é de hoje que o irmão da duquesa de Sussex, Meghan Markle, apresenta problemas na Justiça. Desta vez, Thomas Markle Jr. foi preso por dirigir embriagado, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.

Ele foi detido na sexta-feira, 11, em Oregon, nos Estados Unidos. Por volta das 11h30, horário local, autoridades fizeram uma blitz e pediram para que Thomas Markle Jr. realizasse o teste do bafômetro. O resultado deu nível de álcool acima do limite legal. O veículo foi apreendido e ele foi parar no centro Grants Pass Sobering.

Em janeiro de 2017, o irmão de Meghan foi preso por apontar uma arma de fogo à namorada durante uma discussão. Ele também estava alcoolizado na ocasião. Apesar do flagrante, foi absolvido.

O pai dele, Thomas Markle, deu uma entrevista ao site TMZ e confirmou que o filho sofre com alcoolismo. "Meu filho precisa de ajuda", disse. Thomas é irmão por parte de pai e mantém distância de Meghan. Ele chegou a enviar uma carta em abril do ano passado ao príncipe Harry. "Não é tarde demais. A Meghan Markle não é, obviamente, a mulher certa para ti", disse na correspondência.

Segundo Thomas, a ex-atriz de Hollywood é uma pessoa "aborrecida e vaidosa" e que faria da herança da família real "uma piada". O irmão de Meghan criticou o fato de a duquesa não ter convidado alguns familiares para a cerimônia. "Ela não convida a família para o casamento, preferindo convidar pessoas completamente desconhecidas. Quem é que faz isso?", questionou.