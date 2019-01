Susana Vieira distribui 'selinhos' no 'Domingão do Faustão'

14/01/2019 | 12:23



Susana Vieira era 'só amor' neste domingo, 13. Durante o famoso momento da pizza no "Domingão do Faustão", a atriz foi homenageada por várias personalidades que participaram da edição especial dos 30 anos do programa.

Foi uma verdadeira sessão de beijos. O primeiro foi o humorista Tom Cavalcante. "Não foi com o Lombardi (Rodrigo) que ele não se manifestou", disse Susana Vieira, provocando o ator. Rodrigo Lombardi não teve dúvida: se levantou e deu um 'selinho' na atriz.

As cenas provocaram uma reação em cadeia. A cantora Ivete Sangalo gritou: "Eu também quero beijar Susana". O apresentador do programa, Fausto Silva, não conteve e afirmou que também queria dar um 'selinho' na atriz. E foi o que aconteceu. "Baixou a Hebe Camargo na gente aqui. Como diz o 'filósofo' Dennis Carvalho, hoje é o programa do amor", declarou Fausto Silva.

Hebe Camargo era apresentadora do SBT e morreu em 2012. Ela era conhecida, entre outras coisas, por distribuir 'selinhos' em seus convidados.