Chevrolet anuncia nova família de veículos globais para América Latina

Leo Alves



14/01/2019 | 12:18

A Chevrolet confirmou que vai lançar uma nova família de veículos globais na América Latina em 2019. Mark Reuss, presidente da General Motors, anunciou que os novos modelos de alto volume terão como missão o otimizar o portfólio atual, além de contribuir para que o grupo GM expanda seus negócios em mercados considerados estratégicos.

Veículos globais Chevrolet

Segundo a montadora, os novos produtos devem representar cerca de 10% da produção mundial do grupo até 2020. Em 2023, a previsão é que o número cresça para 20%, sendo 75% do volume total da companhia na América do Sul e 20% na China.

Ainda sem revelar quais serão os novos modelos, a empresa adiantou que serão produtos diversos. Isso inclui sedãs e SUVs, tanto da Chevrolet quanto da Buick. Nos primeiros 13 meses de produção serão lançados veículos de cinco categorias, com oito variações regionais.

O primeiro fruto dessa nova safra será mostrado em março na China, que também será o primeiro mercado a recebê-lo.

Lançamentos em 2019

