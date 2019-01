Óculos de realidade virtual fazem mal à visão?

Da Redação, com assessoria



14/01/2019 | 12:18

Há 10 anos, os oftalmologistas pediam que as pessoas não assistissem a TV muito de perto. Mas recomendação médica não impediu a popularização dos óculos de realidade virtual, que colocam uma tela gigante colada aos olhos.

Que haverá alguma correlação entre a realidade virtual e o cuidado com os olhos é óbvio, mas ainda não há estudos significativos que possam listar de forma conclusiva os perigos. O estudo de longo prazo ainda não é possível dizem os especialistas em emergência oftalmológica da iorj.med.br, uma vez que a realidade virtual não atingiu bilhões de pessoas e não está em uso há décadas.

Apesar da falta de estudos de longo prazo e do uso limitado da realidade virtual, oftalmologistas de todo o mundo levantaram algumas preocupações e vale a pena discutir. Os headsets de realidade virtual oferecem imagens imersivas, geralmente em três dimensões, e o ambiente virtual tenta recriar um mundo como normalmente é percebido fora das periferias do gadget.

Afinal, faz mal para a visão?

Com qualquer tipo de tela, o uso prolongado dos fones de realidade virtual podem causar alguns problemas aos olhos. Por isso, os fabricantes têm imposto limites de idade rigorosos e não aconselham o uso a crianças menores de treze anos. Isso por que ainda não se conhece os efeitos da realidade virtual em crianças cuja visão ainda está se desenvolvendo.

Um “efeito colateral” já comprovado é a fadiga visual. Mas isso não é exclusivo da realidade virtual e vale para todas as atividades que exigem foco de visão — como a assistir a TV ou ler um livro. Os olhos também podem ficar mais secos do que o normal. Enquanto algumas pessoas também sentem tonturas, pois as imagens em movimento convencem o cérebro de que o corpo está se mexendo junto com as imagens.

Atenção!

Antes de comprar um óculos VR, é importante se atentar a alguns aspectos de saúde. Pessoas com um desequilíbrio diagnosticável na força da visão entre os olhos, olhos desalinhados, percepção de profundidade limitada e qualquer condição que interfira no foco sentirão desconforto na experiência.

De acordo com Kléber Leite, oftalmologista da iorj.med.br, se você tem ambliopia ou estrabismo deve consultar um oftalmologista para descobrir a melhor maneira de usar um fone de realidade virtual. Já outras pessoas podem ter que usar seus óculos enquanto usam fones de ouvido de realidade virtual.

