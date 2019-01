Bruna Marquezine, Fernanda Souza, Sophia Abrahão e Manu Gavassi se reúnem em festa na piscina

14/01/2019 | 12:10



A escritora e blogueira Mica Rocha aproveitou o último domingo, dia 13, para comemorar antecipadamente e na companhia das amigas a chegada de seus 33 anos de idade. Ela reuniu Bruna Marquezine, Fernanda Souza, Giovanna Ewbank, Sophia Abrahão e Manu Gavassi para uma festa na piscina. Em seu Instagram, postou uma foto com o squad e escreveu uma mensagem fofa:

Pool Party RJ! Melhor jeito de fechar meus 32 anos de idade! Foi inesquecível! Meninas, vocês são um presentão! Amanhã é dia de começar meus 33 anos de idade e vou começar feliz e muito animada para esse próximo ano!

As convidadas não deixaram de comentar na foto. Fernanda Souza, por exemplo, respondeu:

Foi ÉPICO! Te amo, Goli!

Já Sophia Abraão declarou:

Te amo muito!

Bruna e Manu estão cada vez mais grudadas depois de terem passado o último Ano Novo juntas, em Fernando de Noronha. No último domingo, dia 13, além de irem à festa da blogueira, as duas aproveitaram a companhia uma da outra e, em um determinado momento, enquanto Marquezine gravava um Stories com um pedaço de pizza, Gavassi não pode deixar de provocar a amiga ao dizer o seguinte:

- Só posta comida. É patológico.

A ex-namorada de Neymar, sem negar, apenas caiu na gargalhada.