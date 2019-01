Ricardo Pereira se emociona ao lembrar de Domingos Montagner: - Era um irmão, um grande ser humano

14/01/2019 | 12:10



Nessa segunda-feira, dia 14, Ricardo Pereira se emocionou durante o Mais Você ao falar sobre Domingos Montagner. O ator, que está cobrindo as férias de Ana Maria Braga ao lado de Ana Furtado, lembrou do amigo, que morreu afogado em setembro de 2016. Em conversa com a convidada Luiza Valdetaro, o português, que trabalhou com ele em Joia Rara, foi só elogios ao ex-palhaço.

- Era um irmão. É um irmão porque ele está aqui até hoje, que é o nosso querido ator Domingo Montagner. Ele vivia o Herculano em Cordel Encantado, brilhantemente, um ator fantástico, um grande ser humano, disse, se referindo ao papel de Montagner em Cordel Encantado, que passa a ser exibida novamente a partir desta segunda no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo.

Luiza, que também esteve no elenco de Joia Rara, concordou com Ricardo e também opinou:

- Ele era unânime, nunca vi isso na minha vida. Era encantador. As mulheres de todas as idades eram apaixonadas por ele e ele tinha uma generosidade e uma simplicidade. (...) No início, ele não conhecia ninguém e, de repente, ele era de todo mundo. E todo mundo apaixonado por ele.

Ricardo ainda acrescentou:

- Em Cordel todo mundo ficou conhecendo esse grande ator e esse grande ser humano, como você falou, unânime. E era uma alegria sempre estar perto dele.

Durante um mergulho ao lado de Camila Pitanga no rio São Francisco, em Canindé, em Sergipe, o ator acabou desaparecendo com a correnteza. A atriz logo avisou a produção da novela Velho Chico, que estava sendo gravada lá, e as buscas começaram. Horas depois, o corpo do ator foi encontrado.