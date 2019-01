OCDE prevê continuidade de desaceleração global este ano

14/01/2019 | 10:56



Os Estados Unidos e outras grandes economias estão sujeitos a uma nova desaceleração este ano, embora haja sinais de estabilização na China, segundo o índice de indicadores antecedentes divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O índice é baseado em dados econômicos de novembro. O dos EUA caiu pelo terceiro mês consecutivo, a 99,6, ficando ainda mais distante da marca de 100 que indica crescimento estável. O da China, por outro lado, subiu levemente, a 98,8, numa indicação de que sua desaceleração pode estar chegando ao fim.

No caso da zona do euro, o índice ficou abaixo de 100 pelo quarto mês seguido, sugerindo que a desaceleração iniciada no ano passado irá prosseguir. Fonte: Dow Jones Newswires.